21.11.2016 13:23 | von: Theo Wurth

15-Jähriger nach Messerangriff gesucht

Die Polizei fahndet weiter nach einem 15-Jährigen, der im Verdacht steht, zwei Personen mit einem Messer angegriffen zu haben.

Die Polizei sucht weiter nach einem 15-Jährigen, der im Verdacht steht, zwei Personen mit einem Messer angegriffen zu haben. Vorausgegangen war offenbar eine Schlägerei zwischen Jugendlichen. Wie die Polizei heute mitteilte, soll es am Samstagabend in der Innenstadt von Hannover eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben haben, worin auch der mutmaßliche Täter verwickelt gewesen sein soll. Dabei soll er ein Messer gezückt haben, das er in den Oberkörper eines 17-Jährigen rammte. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde noch am selben Abend notoperiert. Sein 16-jähriger Bruder wurde bei der Messerattacke leicht am Arm verletzt. Genaue Hintergründe sind bisher völlig unklar – auch Notwehr ist laut der Polizei bisher nicht auszuschließen. Ermittelt wird gegen den 15-jährigen Verdächtigen wegen versuchten Totschlags.