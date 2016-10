31.10.2016 07:47 | von: Björn Schönfeld

96 Minuten bis zum Sieg

Hannover 96 hat am Sonntag mit 3:1 gegen die Würzburger Kickers gewonnen.

Nach einem 0:1 Rückstand in der ersten Halbzeit konnten die Roten die Partie in der zweiten Hälfte drehen. Zuerst verwandelte Martin Harnik in der 59. Minute einen Foulelfmeter, dann gelang Felix Klaus der Treffer zur 2:1 Führung in der 67. Minute. Zum Schluss wurde es nochmal spannend: Keeper Sahin-Radlinger parierte in der Nachspielzeit einen Elfmeter - kurz bevor Harnik den 96-Sieg in der 96. Minute mit dem 3:1 besiegelte. Die Roten stehen damit punktgleich aber mit dem besseren Torverhältnis vor Union Berlin auf Platz 3 der 2. Fußballbundesliga.