16.11.2016 16:56 | von: Michael Liedtke

Östliche Teile der Region Hannover im Vogelgrippe-Beobachtungsgebiet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Vormittag ist ein erster Fall von Vogelgrippe in Niedersachsen bekannt geworden – wegen des infizierten Wildvogels im benachbarten Landkreis Peine gelten in einigen Ortsteilen von Lehrte, Sehnde und Uetze nun besondere Regelungen.

Das hat die Regionsverwaltung mitgeteilt. Ab Freitag gilt wegen der Geflügelpest in der gesamten Region Hannover vorsorglich eine Aufstallungspflicht. Darüber hinaus liegen Teile von Lehrte, Sehnde und Uetze nun in einem sogenannten Beobachtungsgebiet. Das heißt, gehaltene Vögel im betroffenen Bereich dürfen für einige Zeit nicht aus der Zone heraus gebracht oder freigelassen werden. Auch ist es verboten, Federwild zu jagen, sowie Hunde und Katzen freilaufen zu lassen. An den Hauptzufahrtswegen der Orte im Osten der Region werden derzeit Hinweisschilder angebracht. 146 Geflügelhalter sind hier von der Einrichtung des Beobachtungsgebiets betroffen. Der noch strenger beregelte „Sperrbezirk“ von 3 Kilometern um den Fundort im Landkreis Peine trifft die Region Hannover allerdings nicht.