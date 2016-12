27.12.2016 09:41 | von: Frederick Dumke

aha setzt neues System in Springe um

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Abfallwirtschaft aha setzt ihr neues System in Springe im kommenden Jahr um.

Zum ersten Januar ist Springe somit offiziell an das neue Abfuhrsystem angeschlossen. Damit ändert sich sowohl bei der Tonnen- als auch bei der Sackabfuhr der Abholrhythmus für Restabfälle auf eine 14-tägige Leerung. Dazu werden die bisherigen Abfuhrgebiete geteilt. In einem Teil will Aha den Restabfall in den geraden Wochen, im anderen Teil in den ungeraden Wochen entsorgen. Aha bittet ihre Kunden, die neuen Abholtermine zu beachten, da in der falschen Woche herausgestellter Müll nicht abgeholt werden kann. Wie die Gebiete aufgeteilt sind und welche neuen Termine jeweils gelten, steht im neuen Abfuhrkalender.