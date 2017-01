02.01.2017 07:47 | von: Kaspar Weist

Alles neu macht der ... Januar

Kategorie aktuelle Nachrichten

Mit dem Jahreswechsel treten auch in der Region Hannover neue gesetzliche Regelungen in Kraft.

Ab heute müssen sich unter anderem Bahnfahrer auf Neuerungen einstellen. Große Änderungen gibt es im öffentlichen Nahverkehr: Durch die neuen Tarifbestimmungen der GVH steigen die Fahrpreise um durchschnittlich 1,8 Prozent. Zudem darf in den Zügen und den unterirdischen Stationen kein Alkohol mehr konsumiert werden. Die Müllabfuhr holt den Restmüll ab heute nur noch alle zwei Wochen ab. Zum Jahreswechsel werden jetzt auch die Kommunen Barsinghausen, Springe, Wennigsen und Wunstorf an das neue Abfuhrsystem angeschlossen. Erneuert wird auch bundesweit, unter anderem in der Altenpflege: Ab heute treten große Teile des zweiten Pflegestärkungsgesetzes in Kraft. Anstelle der bisherigen drei Pflegestufen gibt es künftig fünf Pflegegrade. Der jeweilige Grad wird auf der Grundlage eines neuen Begutachtungsverfahrens bestimmt. Zu den Veränderungen bieten die Senioren- und Pflegestützpunkte in der Region Vorträge für Betroffene an.