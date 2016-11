30.11.2016 11:14 | von: Kristin Beith

Arbeitslosenquote der Region Hannover gesunken

Die Arbeitslosenquote in der Region Hannover ist im November 2016 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozent gefallen. Mehr als 2.200 Menschen haben dementsprechend in den letzten 12 Monaten den Sprung aus der Arbeitslosigkeit geschafft, schreibt die Agentur für Arbeit Hannover in ihrem aktuellen Arbeitsmarktreport.

Spitzenreiter ist die Stadt Hannover: Rund 590 Arbeitslose weniger gibt es in der Landeshauptstadt im Vergleich zum letzten Monat. In der Region Hannover ist die Stadt Laatzen ganz vorne mit dabei: 136 Menschen konnten die Arbeitslosigkeit hinter sich lassen. Neustadt am Rübenberge ist der große Verlierer. Dort stieg die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent an. Das entspricht 32 Arbeitslosen mehr.