29.12.2016 11:47 | von: Wiebke Dierks

Augen auf beim Knaller-Kauf!

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern beginnt heute auch in Hannover. Sozialministerin Cornelia Rundt hat anlässlich des Verkaufsstart zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Feuerwerk aufgerufen.

Die Empfehlung: Unbedingt nur legale Feuerwerkskörper kaufen. Diese sind an einer Registriernummer und einem CE-Zeichen in Verbindung mit der Kennnummer einer Prüfstelle zu erkennen. Feuerwerkskörper der Klasse 2, dürfen nur unter freiem Himmel gezündet und von Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren gekauft werden. Dieses Feuerwerk darf außerdem nur an Silvester sowie am Neujahrstag gezündet werden. Seit 2009 ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen und in der Nähe von brandempfindlichen Gebäuden verboten.