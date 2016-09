20.09.2016 07:13 | von: Björn Schönfeld / Theo Wurth

Ausbau des Bahnknotens durch EU-Hilfe?

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Europäische Union (EU) könnte den Bahnknoten Hannover finanziell unterstützen. Darüber verhandelt die Region am Vormittag mit der EU-Koordinatorin des Verkehrskorridors. Hannover ist der zentrale Knotenpunkt im europäischen Schienenverkehr zwischen Nord und Süd sowie Ost und West. Inzwischen stößt das Schienennetz in Hannover mit dem Transeuropäischen Fernverkehr und dem Regionalverkehr an seine Grenzen. Bei dem Gespräch am Dienstag soll darüber gesprochen werden, wie der Bahnknoten Hannover entlastet werden kann. Regionspräsident Hauke Jagau strebt außerdem an, dass Hannover in die Projektliste für die sogenannten "TEN-Korridore" und das Finanzierungsprogramm "Connecting Europe Facility" aufgenommen wird.