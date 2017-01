06.01.2017 16:17 | von: Wiebke Dierks

Autofahrerin verursacht doppelten Unfall

Eine 70-Jährige Frau, die sich bei einem Autounfall in Wunstorf schwer verletzt und einen kostspieligen Schaden verursacht hatte, war zuvor schon in einen weiteren Unfall verwickelt. Das gab die Polizei am Mittag bekannt.

Die Autofahrerin hatte ihren PKW am Donnerstagnachmittag in ein Geschäft in Wunstorf gelenkt und sich dabei schwer verletzt. Zuvor war die 70-Jährige auf der Wunstorfer Straße im Bereich Hagenburg mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, weil sie auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Die 70-jährige Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Der Gesamtschaden beider Unfälle beläuft sich auf etwa 80 000 Euro