08.12.2016 17:40 | von: Ben Kendal

Bürkle: "Ruhe und Konzentration ist gefragt"

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die TSV Hannover-Burgdorf trifft am Wochenende in der Handball-Bundesliga auf die MT Melsungen.Nach der 30 zu 34 Niederlage im vergangenen Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen rutschten die Recken auf den sechsten Tabellenplatz ab. Melsungen steht hingegen mit vier verlorenen Spielen in Folge in der unteren Tabellenhälfte auf Platz 12. Laut Recken-Trainer Jens Bürkle ist im kommenden Aufeinandertreffen Konzentration und Ruhe gefragt. Das Spiel wird am Samstag um 19 Uhr in der Swiss Life Hall angepfiffen.