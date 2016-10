04.10.2016 11:06 | von: Hendrik Lullies

Babyfund in Vahrenwald wirft weitere Fragen auf

Nach dem Fund einer Babyleiche und eines noch lebenden Babys in einem Koffer in Vahrenwald verweigert die verdächtigte Mutter bislang noch die Aussage.

Die junge Frau wurde am Freitag an ihrem Arbeitsplatz festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Sie gilt als Hauptverdächtige – Dennoch ergeben sich in dem Fall bislang noch jede Menge Unklarheiten. So ist nicht nur unbekannt, wer das Kind in den Koffer gesperrt hatte, sondern auch, wie lange es bereits in dem Koffer gelegen hatte. Der Zustand des Säuglings sei inzwischen aber wieder stabil, heißt es von Seiten der Klinik.



