01.12.2016 14:44 | von: Wiebke Dierks

Barsinghausen sammelt für Weihnachten im Schuhkarton

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Hoffnungsgemeinde in Barsinghausen hat rund 200 Geschenkkartons für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt.

Die Kartons wurden von den Bewohnern in der Region nach bestimmten Vorgaben gepackt. In dieser Woche werden die gesammelten Geschenkkartons an notleidende Kinder in der ganzen Welt verteilt. Die weltweit größte Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ sammelt seit mehr als 20 Jahren für notleidende Kinder. Seitdem sind bereits über 130 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht worden. Die Hoffnungsgemeinde in Barsinghausen beteiligt sich seit 15 Jahren an der Aktion.