05.01.2017 11:10 | von: Björn Schönfeld

Barsinghausen sieht sich mit Kraftausdrücken konfrontiert

Die Barsinghäuser bekommen es ab Samstag mit jeder Menge Kraftausdrücken zu tun.

In einer groß angelegten Mitmachaktion schreiben die Bürger Begriffe, die Mut und Kraft verleihen sollen, auf Holzbretter. Der Initiator des Projekts, Jan Pommerehn, will damit Bildern und Worten entgegenwirken, die Angst machen und ein Gefühl der Ohnmacht hinterlassen. Die Bretter mit den Kraftausdrücken sollen in Geschäften und an öffentlichen Orten aufgehängt werden. Am 3. Februar werden sie dann zu Gunsten der Kulturfabrik Krawatte versteigert.