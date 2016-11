23.11.2016 10:54 | von: Kaspar Weist

Bauausschuss Barsinghausen berät über Bahnhofsstraße

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Neugestaltung der Bahnhofsstraße in Barsinghausen könnte wohlmöglich doch noch in diesem Jahr beschlossen werden. Wie die Calenberger Zeitung berichtet, haben die Verwaltung und das Stadtplanungsbüro PGT bereits neue Vorschläge für den Umbau der Bushaltestellen vorgelegt.

Zur Diskussion stehen vier Umbauvarianten: Zwei davon sehen vor, die Bushaltestelle an der Osterstraße aufzugeben und den Fokus auf die übrig bleibende Haltestelle am Kaiserhof zu setzen. Abgeraten hätten die Planer von Varianten, die den Erhalt der Haltestelle an der Osterstraße berücksichtigen und dementsprechend eine Verschiebung der Kaiserhof-Haltestelle vorsehen. So würden hier die Kosten um rund 50 000 Euro höher ausfallen, als bei den anderen Varianten. Bereits im Oktober hatte die Neugestaltung der Bahnhofstraße für Uneinigkeit in der Verwaltung gesorgt. Heute berät der Bauauschuss erneut über das Thema.