13.12.2016 09:28 | von: Björn Schönfeld

Berenbostel bekommt den Badepark zurück

Der Gabsener Rat hat in der Sitzung am Montag überraschend für einen neuen Badepark in Berenbostel gestimmt.

Laut Angaben der HAZ stimmten 22 Vertreter für ein neues Schwimmbad am alten Standort in Berenbostel und 18 dagegen. Die Ratsmehrheit aus CDU, FDP, Grünen, Unabhängigen und dem Bürgermeister hatten sich bisher für den Bau eines neuen Zentralbades ausgesprochen. In einer geheimen Abstimmung habe die SPD aber wohl einige Abgeordnete anderer Parteien überzeugen können, den Badepark Berenbostel wieder aufzubauen.