13.10.2016 08:10 | von: Michael Liedtke

Bilanz zur Lage der Feuerwehren

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Region Hannover zieht Bilanz zur Lage der Feuerwehren. Anlass ist der heutige Tag der Katastrophenvorbeugung.

Die Region Hannover zieht Bilanz zur Lage der Feuerwehren. Anlass ist der heutige "Internationale Tag der Katastrophenvorbeugung". Hervorzuheben sei laut der Regionsverwaltung vor allem die gestiegene Mitgliederzahl bei den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg von 6 Prozent. Den größten Zuwachs verzeichnete die Freiwillige Feuerwehr in Burgdorf. Außerdem sind auch neue Abteilungen entstanden - eine der acht in Neustadt am Rübenberge. Die Freiwilligen Feuerwehren würden das Rückgrat des Brandschutzes in der Region Hannover bilden, sagte Sicherheitsdezernentin Cora Hermenau. In der Region gibt es zur Zeit 206 Ortsfeuerwehren mit insgesamt 8.830 Einsatzkräften.