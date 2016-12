07.12.2016 17:10 | von: Michael Liedtke

Bildungszentrum in der Südstadt offiziell eingeweiht

Der Baukonzern Hochtief hat das neue Bildungszentrum „kiss Birkenstraße“ heute offiziell an die Stadt Hannover übergeben.

Bereits in den letzten Monaten waren die Kita Südstadt und die Otfried-Preußler-Schule in den Gebäudekomplex eingezogen. Neben den Erziehungs- und Unterrichtsräumen gehört auch eine moderne Dreifeldsporthalle zu dem neuen Bildungszentrum in der Südstadt. Bei der offiziellen Einweihungsfeier heute waren neben Vertretern der Schule, der Kita und des Baukonzerns auch einige Politiker der Stadt Hannover vor Ort. Oberbürgermeister Stefan Schostock sagte, das Projekt „kiss Birkenstraße“ stünde für eine sehr klare Ausrichtung der Stadtpolitik auf den Bildungsbereich. Auch in Zukunft würde man die Schulen und Kitas weiter stark unterstützen, so Schostock: Für die kommenden 10 Jahre sei eine halbe Milliarde Euro eingeplant. Auf den neuen knapp 9.600 Quadratmetern in der Südstadt sind 6 Kita-Gruppen und die rund 300 Kinder der Otfried-Preußler-Grundschule untergebracht. Die Dreifeldsporthalle ist mit einer Tribüne für etwa 250 Zuschauer ausgestattet. Die Bauarbeiten dauerten gut eineinhalb Jahre an. Die Kosten belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro.