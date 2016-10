18.10.2016 09:25 | von: Theo Wurth

Bombe in Uetze erfolgreich entschärft

In Dollbergen (Uetze) ist in der Nacht eine Fliegerbombe entschärft worden.

In Uetze ist in der Nacht eine Fliegerbombe entschärft worden. Gegen 23:40 Uhr konnten rund 1100 Betroffene zurück in ihre Häuser. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den Blindgänger entschärfen, ohne ihn sprengen zu müssen, dadurch ging der Einsatz deutlich schneller zuende. Experten hatten den Uetzern aber schon im Vorfeld angekündigt, dass sie wohl noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen und Häuser können. Im Schulzentrum war derweil eine Sammelstelle eingerichtet worden. Gegen 20 Uhr hatte die Feuerwehr mit den Evakuierungen begonnen, der Radius betrug 1000 Meter vom Fundort. Zuvor gegen 14:30 Uhr war die 150 Kilo schwere Bombe nahe der Altölraffinerie durch Bauarbeiter entdeckt worden. Einflüsse hatte der Einsatz auch auf den Zugverkehr: Verbindungen zwischen Hannover und Wolfsburg wurden zeitweise über Braunschweig umgeleitet und verspäteten sich. Die ICE-Strecke Hannover - Berlin wurde kurzzeitig ganz eingestellt.