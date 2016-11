22.11.2016 09:52 | von: Björn Schönfeld

Crowdfunding made in Hannover

Am Montagabend ist die Crowdfunding-Plattform HannoverMachen an den Start gegangen.

Damit sollen gemeinnützige Projekte für und in Hannover gefördert werden. Beim Crowdfunding geht es ursprünglich darum, Projekte und Ideen von einer möglichst großen Masse an Unterstützern - der Crowd - finanzieren zu lassen. HannoverMachen will aber noch weiter gehen und Ideen nicht nur finanziell, sondern auch beraterisch oder gleich mit Helfern fördern. Beteiligen kann sich prinzipiell jeder, so lange das geplante Projekt sich in Hannover realisieren lässt und der Stadtgesellschaft zu Gute kommt.