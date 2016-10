26.10.2016 13:34 | von: Kristin Beith

Dümmer und Steinhuder Meer-Verordnung im Landtag

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Dümmer und Steinhuder Meer-Verordnung steht heute Abend im Mittelpunkt des Landtagsplenums. Die Verordnung regelt, wer wie und wo die beiden Gewässer befahren darf.

Die FDP hatte schon Ende Mai den Antrag gestellt, diese Verordnung an die aktuellen touristischen und wirtschaftlichen Belange anzupassen. Die meisten der Paragrafen sehen eine Gleichbehandlung der beiden Gewässer vor. Ausnahme bildet das Kitesurfen – und genau dort, will die FDP ansetzen. Auf dem Dümmer ist das Kitesurfen verboten, auf dem Steinhuder Meer wiederum gibt einen bestimmten Bereich, in dem es erlaubt ist. Die FDP will für beide Gewässer in Zukunft die gleiche Regelung erwirken.