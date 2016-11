16.11.2016 10:36

Das ist los in der Region!

„Region im Dialog „Wie viel Auto darf´s denn sein?“

17.30 Uhr, Haus der Region, Hannover



Mit dem Auto zur Arbeit, schnell mal einkaufen oder eben zum Bäcker um die Ecke fahren. Aber „Wie viel Auto darf's denn sein?“, dieser Frage wird heute bei einer Podiumsdiskussion auf den Grund gegangen. Elke van Zadel, die Leiterin des Fachbereichsverkehr der Region Hannover und Ulf Mattern, Geschäftsführerin Paula Roff, nehmen unter anderem an der Diskussion teil und sprechen über „Nutzen statt Besitzen“. CarSharing, Fahrrad-Verleihangebote und Mirfahrbörsen für Menschen in der Region stehen auf dem Plan. Seid dabei - heute um 17.30 Uhr im Haus der Region.



Film: „Les Sauteurs (franz. OmU)“

18.30 Uhr, Kino am Raschplatz, Hannover



Im Kino am Raschplatz könnt ihr heute Abend eine besonders bewegende Geschichte hautnah miterleben. A. B. Sidibe hat seine Fluchtgeschichte gefilmt. Von Marokko, über die Enklave Melilla hat er versucht den europäischen Boden zu erreichen. Regisseur Siebert hat daraus mit ihm einen packenden Dokumentarfilm erstellt. Heute Abend könnt ihr die fesselnde Geschichte „Les Sauteurs“ um 18.30 Uhr im Kino am Raschplatz in Hannover sehen.



Premiere: „Glücklich wie ein Klaus“

20.00 Uhr, TAK – Theater am Küchengarten, Hannover



Verliert ihr manchmal den Glauben an das Gute in der Welt? Hilfe findet ihr bei Olaf Bossi. Er glaubt immer an das Gute im Menschen und probiert sich dabei in jeden hineinzuversetzen. Von fröhlich bis melancholisch ist sein Gefühlsspektrum auf der Bühne breit gefächert. Heute Abend um 20.00 Uhr könnt ihr Olaf Bossi im Theater am Küchengarten bei seinem Kampf für eine bessere Welt erleben.



Konzert: „Amparo Sanchez“

20 Uhr, Pavillon, Hannover



Bekannter Besuch aus der Mestizo-Musikszene kommt heute in den Pavillon Hannover. Die Gewinnerin der BBC MusicAwards 2005 Amparo Sanchez bringt mit ihrer Musik spanischen Flair nach Hannover. Um 20 Uhr könnt ihr Amparo Sanchez im Pavillon Hannover live hören und euch in die Wärme entführen lassen!



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.