Zauberei: „Alexander Merk“

Die hinterbühne Hannover, Hildesheimer Str. 39A, 20:00 Uhr



Magisch wird es heute in der Südstadt: die Hinterbuehne hat den mehrfachen Preisträger des magischen Zirkels Deutschland Alexander Merk zu Gast. Der 29-jährige trickst sich mit Humor, Emotion, Illusion und Täuschung in die Herzen der Zuschauer. Wollt auch Ihr Euch verzaubern lassen? Ab zur Hinterbühne in der Hidlesheimer Straße. Um 20 Uhr geht’s los.



Mehr infos





Konzert/Kabarett: „Johannes Kirchberg“

Daunstärs, Konrad-Adenauer-Straße 15, 20:00 Uhr



Dem daunstärs in Langenhagen stattet heute der Sänger und Schauspieler Johannes Kirchberg einen Besuch ab. Dort stellt er sein neues Programm vor: „Wie früher, nur besser“. Seine Lieder zielen fröhlich in die Mitte des Lebens und treffen dort alte Bekannte. Recycelte Songs sind voll ausgereift - und die Texte stürzen sich lustvoll von einer Lebenskrise in die nächste. Also ab ins daunstärs! Beginn ist um 20 Uhr!



Mehr infos





Konzert: „Shantel“

Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, 20:00 Uhr



Shantel bringt seit mehr als 10 Jahren die Festivals, Underground-Clubs und Opernhäuser dieser Welt zum Kochen. Sein Stilmix setzt sich zusammen aus südosteuropäischem Balkanfeuer gepaart mit elektronischen Beats. Shantel und das Bucovina Club Orkestar: Heute ab 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon.



Mehr infos





Vortrag: „Hannover wird demokratisch“

Stadtarchiv Hannover, Am Bokemahle 14-16, 18:30 Uhr

Als der gelernte Maler, Journalist und Parteifunktionär Robert Leinert im November 1918 als erster Sozialdemokrat Oberbürgermeister von Hannover wurde, war das keine Selbstverständlichkeit. Es war eher eine Entwicklung, die Hannover und seiner Kommunalpolitik in vielerlei Hinsicht ein neues Gesicht gab. Heute beleuchtet ein Vortrag im Stadtarchiv die konfliktreiche Situation der hannoverschen Kommunalpolitik nach der Novemberrevolution. Danach geht’s weiter bis in die 1920er Jahre. Los geht’s ab 18:30 Uhr im Stadtarchiv Am Bokemahle!



Mehr infos