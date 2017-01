Kochen/ Gesellschaft: „ Die Mittwochsküche“

17:00 Uhr, Hannover, Wissenschaftsladen, Kulturzentrum Faust,

Keine Lust mehr alleine zu kochen? Möchtet Ihr frische leckere Sachen zubereiten und nebenbei neue Leute kennen lernen? Dann seid Ihr genau richtig bei der „Mittwochsküche!“ Jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr veranstaltet der Wissenschaftsladen mit dem Kulturzentrum Faust ein gemeinsames Kochen auf dem Faustgelände. Eingeladen sind alle die Lust haben. Der Eintritt ist frei – nur Hunger sollte man mitbringen!



Theater: „ Humorzone“

20:00 Uhr, Hannover, GOPAuf der Bühne, im Fernsehen, in Büchern oder im Radio: Überall gibt es Humoristen die uns zum Lachen bringen. Doch gibt es eigentlich so etwas wie eine einheitliche Regel für den Humor? Und wie finde ich mich in diesem Dschungel von Angeboten zurecht? Fragen auf diese Antworten gibt es heute Abend in der „ Humorzone" im GOP. Nur noch wenige Tage führt der Moderator Oli Materlik durch einen humorvollen Abend und erklärt dem Publikum die verschiedenen Dimensionen des Witzes. Los geht es um 20 Uhr im GOP in Hannover.



Konzert: „ Wiener Johann Strauß Konzert – Gala“

20:00 Uhr, Hannover, Kuppelsaal im HCCEin Orchester, ein Ballett und großartige Musik!Wer das erleben möchte, sollte heute Abend um 20 Uhr zu der „Wiener Johann Strauß Konzert – Gala" gehen. Die kultige Bühnenshow ist heute Abend im Kuppelsaal zu Gast. Karten gibt es ab 37 €. Nichts wie hin!



Theater: „Das Anadigiding III“



19:30 Uhr, Schauspielhaus, Hannover

19:30 Uhr, Schauspielhaus, Hannover

Wie sieht die Welt in der Zukunft aus? Haben Maschinen die Regierung übernommen? Was ist mit der Arbeitswelt?Einen Einblick zu möglichen Zukunftsvisionen gibt es heute Abend im Schauspielhaus in Hannover. Das „Anadiginding III" ist der dritte Teil einer Trilogie und beschäftigt sich mit der Frage wie die Welt in ungefähr 15 Jahren aussieht. Los geht es um 19.30 Uhr – ein fantastisches Schauspiel nicht nur für Science-Fiction-Fans!





