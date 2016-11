Konzert: Stereopaul & Peter Piper

Cumberlandsche Galerie, Hannover, 22:00 Uhr

60s Soul, Mambo, Boogaloo und wilde Cumbias erwarten euch heute Abend in der Cumberlandschen Galerie. Mit den DJs Peter Piper Turner und Stereopaul könnt Ihr sicher sein, die tanzbarsten Partykracher in Vinylform zu hören zu bekommen. Ihre Hauptmission heute: Euch in die goldene Ära des Souls zurück zu beamen. Die Party mit den beiden startet um 22 Uhr in der Cumberlandschen Galerie.



Mehr infos







Konzert: Greg Holden

LUX, Hannover, 20:00 Uhr

Gänsehautgarantie gibt es heute Abend im LUX. Der Singer und Songwriter Greg Holden besucht Hannover mit seiner Gitarre und seiner Band. Im Frühjahr durfte der gebürtige Schotte schon als Support der Band „Revolverheld“ auf der Bühne stehen. Jetzt ist er selbst auf Reise durch Deutschland. Den sympathischen Künstler Greg Holden könnt ihr heute Abend um 20 Uhr im LUX hautnah erleben.



Mehr infos







Bühne: Ole Lehmann „Geiz ist ungeil“

Uhu-Theater der Kleinkunst e.V., Hannover, 20:00 Uhr





„Geiz ist geil“ zählt zu den bekanntesten Werbesprüchen der Geschichte. Ole Lehmann sieht das anders. Mit seinem Programm „Geiz ist ungeil“ geht er heute Abend im Uhu-Theater der Kleinkunst darauf ein, was im Leben wirklich wichtig ist. Dabei ist er für seine Gelassenheit bekannt, aber auch nur solange ihn keiner provoziert. Wenn ihr Ole Lehmann mal live erleben wollt, habt ihr heute Abend um 20 Uhr im Uhu-Theater der Kleinkunst die Chance dazu.



Mehr infos







Lesung: Geneva Lee, „Royal Passion“

Hugendubel Bahnhofstraße 14, Hannover, 20:15 Uhr



Romantisch wird es heute Abend bei Hugendubel in der Bahnhofstraße. Zwischen den Büchern der Buchhandlung liest Geneva Lee aus ihrem neuen Buch „Royal Passion“ vor. Sie nimmt euch damit mit auf eine Reise in ihre „Royale-Welt“ mit. Dazu führt euch eine wahre Stadtprinzessin durch den Abend – Irina von Bentheim, die deutsche Synchronstimme der Carrie Bradshaw aus „Sex and the city“. Um 20:15 Uhr geht es in der Hugendubel Buchhandlung auf die romantische Reise.

Mehr infos



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.