01.11.2016 07:55 | von: Christian Herde

Daumen hoch für's Radeln in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt Hannover und die Region Hannover haben beide das Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen“ erhalten.

Die Auszeichnung wird vom Land Niedersachsen vergeben und bescheinigt Kommunen für fünf Jahre eine der fahrradfreundlichsten Kommunen des Landes zu sein. Gelobt werden der blaumarkierte Cityring, Ampelgriffe und Trittbretter, die das Halten an Ampeln erleichtern, sowie Fahrradstellplätze an S-Bahnhaltestellen in der Region. Die Verleihung des Zertifikats "Fahrradfreundliche Kommune Niedersachsen" findet jährlich statt. Radfahrer haben in Niedersachsen einen Anteil von 15 Prozent am Gesamtverkehr.