01.12.2016 10:44 | von: Björn Schönfeld

Der 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag

Kategorie aktuelle Nachrichten

Knapp 37 Million Menschen sind weltweit mit HIV infiziert. Der jährliche Welt-Aids-Tag am ersten Dezember soll auf die Krankheit aufmerksam machen.

Allein in Deutschland leben rund 85.000 Menschen mit dem HI Virus. Der Welt-AIDS-Tag stellt in diesem Jahr besonders das Thema Ausgrenzung und Vorurteile in den Mittelpunkt. Heute findet der Welt-Aids-Tag bereits zum 29. Mal statt. Er soll neben einer Sensibilisierung für das Thema auch die Politik daran erinnern, dass HIV noch lange nicht besiegt ist. Der Landesverband Niedersachsen der Grünen fordert die Menschen heute dazu auf, die Rote Schleife als Zeichen der Solidarität mit HIV-Infizierten zu tragen. 35 Jahre nach der Entdeckung des Virus sind die afrikanischen Länder südlich der Sahara mit knapp 70% der Neuinfektionen am stärksten betroffen. Radio Leinehertz 106.5 hat heute um 11 Uhr Kaas Kasadi, den Landeskoordinator des Netzwerks "Baobab - zusammensein" von der Niedersächsischen Aids-Hilfe zu Gast im Studio. Das Netzwerk versteht sich als Brücke zwischen dem deutschen Gesundheits- und Sozialsystem und den afrikanischen Communities.