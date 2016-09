21.09.2016 12:30 | von: Jörg Zickfeld

Derby in der 3. Handballliga: Handballfreunde Springe reisen nach Hildesheim

Für die Handballfreunde Springe steht am heutigen Mittwoch mit dem Gastspiel bei Eintracht Hildesheim das erste Derby dieser Saison auf dem Programm.

Die letzten beiden Pflichtspiele beider Mannschaften gegeneinander, gab es in der Oberliga Niedersachsen in der Saison 1987/1988. In der aktuellen Saison erwischten die Gastgeber einen Saisonstart nach Maß. Nach drei Siegen sind die Domstädter mit 6:0 Punkten nicht nur Tabellenführer, sondern auch das einzig noch verlustpunktfreie Team in der 3.Liga Ost. Die Handballfreunde Springe liegen mit 4:2 Punkten auf Platz 4. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr in der Sparkassen-Arena Hildesheim.