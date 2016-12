12.12.2016 13:06 | von: Nadine Sender

Diakonie-Beschäftigte demonstrieren in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Morgen geht es in die fünfte Verhandlungsrunde für die rund 32.000 Diakonie-Beschäftigten in Niedersachsen.

Die Verhandlungen haben bereits im September begonnen, so dass die Beschäftigten nun einen Abschluss erwarten. Da nicht nur über eine reine Entgeltsteigerung verhandelt wird , sondern auch über Veränderungen in der Tabellenstruktur, Nachtzuschläge, die Vergütung im Bereitschaftsdienst und die Aufwertung im Sozial und Erziehungsdienst, gestalteten sich die Verhandlungen kompliziert. Zu einigen Themen konnten Annäherungen erzielt werden, die einen Abschluss in greifbare Nähe rücken. Keine Einigungen gibt es unter anderem bei der Jahressonderzahlung, die die Arbeitgeber um 30 Prozent kürzen wollen, beim Nachtzuschlag und bei der Aufwertung der Sozial- und Erziehungsdienstberufe. Morgen ab 14 Uhr wollen Beschäftigte am Krankenhaus Annastift demonstrieren, was passiert, wenn das Weihnachtsgeld gekürzt wird.