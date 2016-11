Dass Schüler im Musikunterricht etwas komponieren müssen, wird schon mal öfter in der Region vorkommen. Aber in einer Kirche? Ja, auch dort. So wie zwei Klassen das jetzt im Projekt „Klangradar - Vision Kirche“ gemacht haben. Von verschiedenen Gotteshäusern inspiriert haben sich die Schüler mit religiösen Botschaften auseinander gesetzt und diese in Musik verarbeitet. Das Ergebnis könnt ihr euch ab 17 Uhr in der Synagoge der jüdischen Gemeinde Hannover und ab 18 Uhr Uhr in der Christuskirche in Hannover anhören.