Die Kulturtipps für den 04.11.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: „Gasandji“, 20 Uhr, Kulturzentrum Pavillon, Hannover

Braucht ihr nach der anstrengenden Woche mal eine Auszeit? Die könnt ihr heute Abend im Kulturzentrum Pavillon finden. Dort tritt nämlich Gasandji auf, eine Sängerin die durch ihre Vielfältigkeit begeistert. In ihrer Kindheit wurde sie ganz stark von Bob Marley beeinflusst. Mal singt sie englisch, mal in ihrer Muttersprache Lingala oder sogar französisch.

Heute Abend könnt ihr die abwechslungsreiche Sängerin Gasandji im Kulturzentrum Pavillon ab 20 Uhr live erleben!



Region: „Garbsener Poetry-Abend in der Stadtbibliothek“, 19.30 Uhr; Stadtbibliothek, Garbsen

Heute Abend könnt ihr Poesie mal anders erleben! In der Stadtbibliothek in Garbsen treten Poetry-Slammer auf. Die jungen Künstler haben ihre Texte in einem Workshop an der Musik- und Kunstschule Garbsen erarbeitet. Dabei bleiben sie nicht nur in einer Sprache, sondern spielen auch mit der englischen Sprache. Ab 19:30 Uhr könnt ihr euch dieses lustige Spektakel ansehen – in der Stadtbibliothek Garbsen!



Lesung: „Kraut & Rüben“, 19 Uhr, Blauer Salon, Lehrte

Kraut und Rüben – so heißt der Abend von Lars Reyer. Ungeordnet geht es dabei nicht zu, der Schreiberling stellt seine Texte und Gedichte beim Literatur-Abend in Lehrte vor. Ab 19 Uhr könnt ihr ihm im Blauen Salon lauschen. Ein besonderes Highlight ist dabei die musikalische Begleitung von Nick Pulina.



Reisebericht: „Unbekannter Iran – Im abenteuerlichen Nordosten“, 20 Uhr, Bürgerhaus Bissendorf, Bissendorf

Uwe Kinzel begibt sich heute Abend mit euch auf große Reise in den Iran. Dort war er mehrere Wochen mit seinem Reisekumpanen Dieter Dingler. Von vielen Abenteuern kann Kinzel berichten, die alle durch einen Dia-Vortrag unterlegt werden. Ab 20 Uhr könnt ihr euch im Bürgerhaus Bissendorf mit Uwe Kinzel auf die Reise durch dieses unglaubliche Land begeben.

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.