Die Kulturtipps für den 04.12.2016 - Das ist los in der Region

Bühne: „Ihm seine Weihnachtsshow“, Werner Momsen, Theatersaal, Langenhagen, 19 Uhr

Na, seit ihr schon in Weihnachts-Stimmung ? Nein ? Singer Songwriter Werner Momsen geht mit euch im Theatersaal in Langenhagen, auf die Suche nach dem Weihnachtsgefühl. Bei „Ihm seine Weihnachtsshow“ fragt er sich, was eigentlich aus Weihnachten geworden ist. Funktioniert die „Stille Nacht“ nur noch im Lied, aber zu Hause nicht mehr? Niemand kennt so schöne Antworten wie Werner Momsen zu Fragen rund um das Fest der Liebe.

Ab 19 Uhr wird es im Theatersaal in Langenhagen weihnachtlich.



Konzert: Don Kosaken Chor, Markuskirche, Hannover, 17 Uhr

Heute könnt ihr noch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung kommen, denn der Don Kosaken Chor ist heute in der Markuskirche zu hören. Der russische Chor singt von ihrer Freude, von ihrer Melancholie oder von ihrem Schmerz. Die Melodien, die ihr zu hören bekommt, sind Original-Titel aus ihrer russisch-kosakischen Heimat.

Los geht es um 17 Uhr in der Markuskirche hier bei uns in Hannover.



Konzert: „Bad Guys Go To Hell“, Sierra Kidd, 60er-Jahre-Halle, Faustgelände, Hannover, 19:30 Uhr

„Bad Guys Go To Hell“. Das ist die neue Tour von Sierra Kidd und ihr könnt sie heute Abend in der 60er-Jahre-Halle auf dem Faustgelände live erleben. Er ist mit seinen 20 Jahren schon seit Jahren ein Wunderkind in der Welt des deutschen HipHop. Vom gemobbten Außenseiter zum gefeierten Shooting Star – das ist doch mal eine Karriere.

Wenn ihr ihn live nicht verpassen wollt, dann seid heute Abend ab 19:30 Uhr in der 60er-Jahre-Halle auf dem Faustgelände mit dabei.



Bühne: „Bis hierher lief's noch ganz gut“, Ballhof Zwei, Hannover, 19:30 Uhr

Heute Abend gibt es im Ballhof Zwei ein Theaterstück der besonderen Art. Bei „Bis hierher lief's noch ganz gut“ wird sich mit Jugendlichen in sozialen Brennpunkten auseinander gesetzt. Da ist zum Beispiel die junge Frau mit libanesischem Hintergrund, die das Herkunftsland ihrer Eltern noch nie besucht hat. Trotzdem fängt sie plötzlich an, die Schulkorridore mit Hisbollah-Flaggen zu bekritzeln.

Wie es mit ihr und anderen Jugendlichen weiter geht, seht ihr heute Abend ab 19:30 Uhr im Ballhof Zwei.

