Männer in Röcken gibt es nur in Schottland? Falsch gedacht! Denn mit einem Aktionstag wollen fünf hannoversche Unternehmen Frauen über Berufschancen in der Männerdomäne informieren. Bereits letztes Jahr war die Aktion „üstra rockt“ gut angekommen – also Grund genug, um es dieses Jahr in Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen zu wiederholen. „Was Männer können, können Frauen schon lange“ lautet die Devise. Um für diese Kampagne zu werben, versammeln sich die Mitarbeiter heute zu einem gemeinsamen Flashmob auf dem Ernst-August-Platz. Wer diesen Anblick nicht verpassen möchte: Der Spaß geht bis um 19 Uhr.