Die Kulturtipps für den 05.11.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: Moop Mama, 60er-Jahre-Halle, Faust-Gelände, Hannover, 20 Uhr



Auch in der 60er-Jahre-Halle auf dem Faust-Gelände geht es ordentlich ab. Denn hier gastiert die Münchnener Urban Brass-Band Moop Mama. Sie touren gerade durch Deutschland und machen natürlich auch bei uns in der Landeshauptstadt Hannover halt. Mit ihrer Musik erschaffen sie einen möglichen Ort aus Ideen und Melodien.

Wenn ihr sie live nicht verpassen wollt, dann seid heute Abend in der 60er-Jahre-Halle auf dem Faust-Gelände hier in Hannover ab 20 Uhr mit dabei.



Kirchentag: Farbe bekennen, Otto-Hahn-Gymnasium Springe, 14-22 Uhr

Farbe bekennen mit einem bunten Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, - dazu laden euch Christen verschiedener Konfessionen heute ein ins Otto-Hahn-Gymnasium nach Springe. Genießt die lockere Kirchentagsatmosphäre zwischen 14 und 22 Uhr bei fetziger Musik oder in Bibel- und Kreativworkshops. Für die Jugendlichen unter uns ist der Auftritt der Schülerband Highgain aus Hessisch- Oldendorf sicherlich einer der Höhepunkte, für die Erwachsenen die abendliche Talkrunde. Da verrät uns dann auch 96 Chef- Martin Kind, ob er an mehr glaubt als an den Wiederaufstieg seiner Roten am Ende der Saision.



Konzert: „Perpetual Gateways“, Ed Motta & Band, Jazz Club, Hannover, 20:30 Uhr

Der Meister des Brazil-Jazz ist heute im Jazz Club Hannover! Hier wird Ed Motta euch sein neues Album „Perpetual Gateways“ vorstellen. In seiner Heimat wird der Musiker schon längst als Ikone der populären brasilianischen Szene gefeiert. Da könnt ihr euch also auf emotionale Balladen und verspielte Jazzkompositionen freuen.

Wenn ihr dieses Live Musikerlebnis nicht verpassen wollt, dann seid ab 20:30 Uhr im Jazz Club Hannover mit dabeil.



Kabarett: „Zukunft is the future“, Vince Ebert, KGS Mensa, Neustadt am Rübenberge, 20 Uhr

Heute gibt es mal eine besondere Mischung. Denn der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert wird heute Abend mal einen Blick in die Zukunft wagen. Der Name „Zukunft ist future“ ist bei ihm Programm.

Er stellt unter anderem die Frage: „Kann man die Erderwärmung durch Social Freezing stoppen ?“

Falls ihr wissen wollt, was seine Antwort auf diese Frage ist, dann seid heute Abend um 20 Uhr in der KGS Mensa in Neustadt am Rübenberge mit dabei.



Bühne: Clown Comedy Show, FZH Vahrenwald, Hannover, 20 Uhr

Heute Abend wird es außerdem noch lustig! Denn heute stehen im FHZ Vahrenwald die Clowns auf der Bühne. Hier werden die Abschluß-Klassen der Schule für Clowntheater und Komik verabschiedet. Aber nicht irgendwie, sondern mit einer bezaubernden, explosiven und auch poetischen Abschlussshow.

Für einen Abend voller Lachen, seid heute Abend im FZH Vahrenwald ab 20 Uhr mit dabei.



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.