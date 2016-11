Die Kulturtipps für den 06.11.2016 - Das ist los in der Region

Region: „Perspektiven“, 12.00 Uhr, Bürgerhaus Bissendorf, Wedemark

Die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können – das macht Spaß und erweitert den Horizont. Die künstlerische Gelegenheit dazu habt ihr ab heute jeden Tag bis um 17 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf. Dort stellen die Künstlerinnen Franziska Neubert und Petra Schuppenhauer ihre Druckwerke vor. Die eine ist für ihre literaischen Illustrationen bekannt, die andere für ihre besonderen Bezüge zur Natur. Lasst euch bei der Ausstellung inspirieren!



Lesung: „Frauenliebende Frauen über 70“, 18 Uhr, Historisches Museum, Hannover

Um Liebe geht es heute Abend im Historischen Museum. Die Schweizer Historikerin Corinne Rufli liest aus ihrem Buch „Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert“ vor. Darin geht es um lesbische Frauen, die über 70 Jahre alt sind. Auch ein Paar, dessen Geschichte in dem Buch erzählt wird, nimmt an der Lesung teil. Rufli will mit dem Buch und der heutigen Lesung um 18.00 Uhr im Historischen Museum auch jungen Frauen Mut machen, zu ihren Gefühlen zu stehen.



Ausstellung: „ich bin´s“, 17 Uhr, Kursana-Domizil, Letter

Ein kulturelles Programm erwartet euch heute im Kursana-Domizl in Letter. Ab 17 Uhr könnt ihr dort die Wanderausstellung „ich bin´s“ besuchen. 15 Porträts von Geflüchteten könnt ihr dort ansehen – dazu gibt es auch ein Musikprogramm und kulinarische Spezialitäten aus der ganzen Welt. Für die Kinder gibt es extra Aktionen. So ist für jeden auf dieser Reise in andere Kulturen etwas dabei.

Chor: „Europäischer Synagogalchor“, 17 Uhr, Garbsener Rathaushalle, Garbsen

Heute gibt’s in Garbsen ein Gedenk-Konzert in der Rathaushalle. 78 Jahre ist die Reichspogromnacht her. Dem Chor ist es wichtig, mit ihrem Auftritt die einst verloren geglaubte Musik der Juden nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Heute Abend ab 17 Uhr könnt ihr den Chor im Garbsener Rathaus erleben.

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.