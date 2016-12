Hat euch der Nikolaus heute was geschenkt? Meistens sind das ja dann Kleinigkeiten wie Süßigkeiten oder auch mal ein Buch. Falls ihr so was aber nicht bekommen habt, kein Problem: In Seelze gibt’s heute Abend „Schmökern und Schmausen“ in der Stadtbibliothek. Ab 19 Uhr werden euch verschiedene Bücher vorgestellt. Viellicht eignet sich eins davon ja auch direkt als Weihnachtsgeschenk. In kleinen Pausen zwischendurch wartet dann ein Buffet auf euch.