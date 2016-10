Terminstress, Telefonterror, schlaflose Nächte - der österreichische Kabarettist Werner Brix nimmt die Zuschauer in seinem Slow Food Kabarett mit auf die Reise in den Terminkalender eines Workaholics. Brix tritt in der therapeutischen Sitzung ordentlich auf's Gas und nimmt dabei die alltäglichen Tücken eines gestressten Ehemanns auf die Schippe. Heute Abend macht das mehrmals ausgezeichnete Stück Station in Hemmingen. „Mit Vollgas zum Bournout“ - heute ab 20 Uhr im Kulturzentrum Bauhof Hemmingen!

Konzert/Lesung: Orchester im Treppenhaus, Schloss Landestrost, 20 Uhr

Verbotene Liebe – davon handelt das Stück, das das Orchester im Treppenhaus auf einzigartige Weise interpretiert. Klassische Musik verbunden mit einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte, die in der Welt keinen Platz findet. Im Rahmen der Konzertreihe Darkroom erzählen die Synchronsprecher Norman Matt und Tobias Kluckert die Geschichte, während das Publikum sich in völliger Dunkelheit auf Sonnenstühlen zurücklehnen kann. Die außergewöhnliche lyrische und musikalische Reise beginnt heute Abend um 20 Uhr im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge.