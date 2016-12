Die Kulturtipps für den 07.12.2016 - Das ist los in der Region

Vortrag: „Der Klang des Universums“, 19 Uhr, Haus der Region, Hannover

Wissenschafts-Fans aufgepasst. Heute um 19 Uhr spricht Prof. Dr. Karsten Danzmann im Haus der Region in der Hildesheimer Straße über Geräusche im Weltall und wie diese durch Gravitationswellen wahrgenommen werden. Danzmann ist Direktor des Max-Plack-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover und beendet heute Abend die Veranstaltungsreihe „Das Ohr zur Welt – die Welt im Ohr.“. Der Eintritt ist frei.

Konzert: „Gospelcontakt“, 19 – 20 Uhr, KRH Klinikum Siloah, Hannover

In Zuge der Veranstaltungsreihe „Kultur im Klinikum“lädt das Siloah heute von 19-20 Uhr zu einem Gospelkonzert ein. Die Gruppe „Gospelcontakt“ bietet dabei ein breites Spektrum an Gospelmusik an und hat sicher für jeden Zuhörer etwas dabei.

Traditioneller sowie moderner Gospel über Pop, Swing und bis hin zum Jazz verzücken eine Stunde lang Eure Ohren. Und den 30-köpfigen Chor gibt es sogar kostenfrei zu hören.

Weihnachtsmarkt, Wunstorf, 11-20 Uhr, Stadtkirche St. Bartholomaei

Wer auf Glühwein, Punsch und Lebkuchenherzen steht, der findet sein Glück mit Sicherheit beim Weihnachtsmarkt in Wunstorf. An der Stadtkirche findet schon seit mehreren Jahren der längste Weihnachtsmarkt der Region statt. Bis zum 28.Dezember wird in Wunstorf der Geist der Weihnacht über den Kirchplatz getragen. Auch heute ist der Weihnachtsmarkt bis 20 Uhr offen und bietet Spaß für die ganze Familie.

Theater: „Frida Kahlo“ 19:30-21 Uhr, Mittwoch:Theater, Am Lindener Berge 38

Zweifel und Verderben gepaart mit toller Schauspielkunst – das verspricht einiges. Im Mittwoch:Theater findet heute Abend um halb acht die Vorstellung von „Frida Kahlo“ statt. Es ist ein Theaterstück voller Leid und Leidenschaft und wird von Originalzitaten aus einem Tagebuch und einer Vielzahl von Briefen inspiriert. Das Stück läuft noch bis zum ersten April.

Allerdings ist heute die letzte Vorstellung vor einer kleinen Pause, die bis zum 07. Januar geht. Also heute nochmal schnell ins Mittwoch:Theater und für einen Preis von 9-14 Euro „Frida Kahlo“ genießen.

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info(at)leinehertz.de.