10.10.2016 10:49

Die Kulturtipps für den 10.10.2016 - das ist los in der Region

Kategorie Aktuelle Beiträge

Bilderbuchkino: Elefantöses Bilderbuchkino Stadtbibliothek Schloss Landestrost, Neustadt am Rübenberge,16 – 17 Uhr Heute Nachmittag wird es elefantös und zwar in der Stadtbibliothek im Schloss Landestrost. Elmar und seine Elefanten-Freunde bereiten sich auf den Elmar-Tag vor. Doch die anderen Tiere beschweren sich über den Lärm. Was sollen Elmar und seine Freunde jetzt tun? Das erfahrt ihr in der lustigen und bunten Geschichte über die Elefanten beim Bilderbuchkino. Los geht der Elefantenspaß um 16 Uhr in der Stadtbibliothek Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge.