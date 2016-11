Die Kulturtipps für den 10.11.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: „Triosence“, 20 Uhr, Schloss Landestrost, Neustadt am Rbge.

Ein deutsches Jazz Trio, das sowohl im In- als auch im Ausland erfolgreich ist, könnt ihr heute Abend im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge erleben. Triosence überzeugt durch einen eigenen Jazz-Stil, der die Zuhörer verzückt.

In Deutschland hat die 1999 gegründete Band schon viele Musik-Preise abgeräumt. Ab 20 Uhr nimmt euch das Trio mit auf eine musikalische Reise durch alle Richtungen der Jazz-Musik – im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge.



Comedy/Konzert: „HörBänd“, 20 Uhr, Stadtbibliothek Hannover, Hannover

Ein Mix aus Gesang, Wortwitz und Ideenreichtum liefert euch heute Abend das Kabinett „HörBänd“ bei ihrem Auftritt in der Stadtbibliothek Hannover. Heute Abend entzücken euch die fünf mit ihren Stimmen, mit denen sie nicht nur singen, sondern auch die Instrumente erklingen lassen. Ihr Programm „Drunter und Drüber“ ist eine Mischung aus Spontanität und Professionalität und lässt sich für 5 Euro pro Person genießen. Für Freunde der Stadtbibliothek ist der Eintritt sogar frei. Los geht’s ab 20 Uhr in der Stadtbibliothek Hannover!

Vortrag: „Militärtribunal“, 19 Uhr, Haus der Region, Hannover

Historikerin Dr. Anette Weinke hält heute einen Vortrag zum Thema „Das Internationale Militärtribunal in Nürnberg“. Dabei nimmt sich Weinke nicht nur der Diskussion um das zu Kriegszeiten entwickelte Menschenrechtskonzept der Anti-Hitler-Koalition an, sondern auch dessen Bedeutung für Nürnberg. Weinke ist Expertin auf dem Gebiet und geht natürlich auch auf weitere Punkte und Verbindungen in diesem Zusammenhang ein. Kommt vorbei – ab 19 Uhr im Haus der Region!



