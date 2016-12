Es ist zwar kälter geworden, aber der Ahlemer Adventsmarkt bietet für jeden ein warmes Plätzchen mit Speis und Trank. Viele Ehrenamtliche haben den Markt auch dieses Jahr wieder ins Leben gerufen und freuen sich, heute und morgen bis 21 Uhr auf zahlreiche Besucher am Platz der Martin-Luther Kirche in Ahlem. Wer also noch kein Weihnachtsgeschenk besorgt hat oder einfach Lust auf ein paar warme Getränke verspürt, der ist hier genau richtig. Für musikalische Untermalung sorgt am heutigen Abend das Chorensemble Ahlem. Also nichts wie los zu einem gemütlichen Adventsmarkt in Ahlem.