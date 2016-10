Die Kulturtipps für den 12.10.2016 - das ist los in der Region

Felix Oliver Schepp, TAK – Die Kabarettbühne, 20 Uhr

Kabarett trifft Chanson, Klavier trifft Loopmaschine: Der Satiriker und Sänger Felix Oliver Schepp kommt heute mit seinem Programm "Zeitloope" ins Theater am Küchengarten. Er nimmt sich die Zeit, von der wir denken, dass wir sie nicht haben und entwirft einen skurril-poetischen Kosmos voller wortwitziger Doppeldeutigkeit.

Beginn ist um 20 Uhr im Theater am Küchengarten!







Film "Wir glaubten, die Sonne geht nicht wieder auf", Künstlerhaus, 19:30 Uhr

"Wir glaubten, die Sonne geht nicht wieder auf", so heißt der Film, der heute im Künstlerhaus gezeigt wird. Die Dokumentation behandelt die Ermordung von 18.000 Juden in der ukrainischen Stadt Kowel während der deutschen Besatzung. Anhand von Zeitzeugeninterviews, Aufnahmen von Originalschauplätzen und historischen Materialien wird das Geschehen in und um Kowel dokumentiert. Die Doku beginnt um 19:30 Uhr im kommunalen Kino im Künstlerhaus!



Heinz Rudolf Kunze, Capitol, 20 Uhr

Diesen Song kennt wohl jeder: Heinz Rudolf Kunze, wortgewandter Poet und Rockmusiker, spielt mit Verstärkung auf den großen Rockbühnen des Landes. Deutschland - so heißt sein neues Album. Es soll zum Nachdenken anregen und die Zuhörer dazu bewegen, Problemen nicht den Rücken zu kehren. Heute ist Heinz Rudolf Kunze zu Gast im Capitol am Schwarzen Bären. Los geht's um 20 Uhr! Und vorher könnt ihr ihn noch bei uns hören – er ist nämlich ab 16 Uhr live hier im Studio!



12xk, St.Barbara-Kirche, Seelze, 19 Uhr

Eine Dichtung wird zur Show und zieht das Publikum in seinen Bann: Das sind Poetryslams! Heute findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „12xk“ (sprich: 12 mal k) in der St. Barbara-Kirche in Seelze ein solcher Slam statt. Dabei treten die jungen Nachwuchspoeten mit eigenen Texten gegeneinander an versuchen, euch für sich zu gewinnen. Denn ihr kürt immerhin hinterher den Sieger. Also los: um 19 Uhr ab nach Seelze!



Und wenn auch Ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.