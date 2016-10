Lesung: „Poesie in Rauch und Asche“, 20.00 Uhr, Havanna-Cuba Linden, Hannover

„Hier darf alles geraucht werden, soviel man kann“, lädt Henning Taube zur Lesung seines neuen Buches „Im Wahn der Zeichen“ ein. Drogen und Schizophrenie haben sein Leben bestimmt. Seine Erfahrungen aus dieser Zeit teilt er heute Abend im Havanna-Cuba in Linden mit seinen Zuhörern. Ab 20.00 Uhr nimmt er euch mit auf eine Reise in eine Scheinwelt, die mal seine Wirklichkeit war.

_____________________________________________________

Ausstellung: „große Spritztour“, 19.00 Uhr, Kestner Gesellschaft, Hannover

Alkohol, als Thema für die Kunst. Wie das geht, zeigt Monika Baer in ihrer aktuellen Ausstellung „Große Spritztour“ in der Kestner Gesellschaft. Heute Abend ab 19.00 Uhr spricht sie mit der Kunsthistorikerin Dr. Kerstin Stakemeier über ihre Werke, Christina Végh ist als Moderatorin dabei. Alkohol ist aus Anlass der aktuellen Ausstellung zwar nicht im Eintrittspreis enthalten, dafür aber der Besuch der interessanten Gesprächsrunde in der Kestner Gesellschaft.

_____________________________________________________

Außerhalb: „Lavendelgarten“, 15.00-19.00 Uhr, Voges Garten, Springe

Seid ihr erschöpft vom langen Arbeitstag und braucht mal etwas frische Luft? Entspannung findet ihr im Lavendelgarten von Raphaela Nickel und Anja Jung in Springe. Heute ist der letzte Tag wo die Tür zum Lavendellabyrinth noch offen steht. Von 15.00 bis 19.00 Uhr könnt ihr in Voges Garten in Gestorf, Springe mal auf andere Gedanken kommen. 750 qm und 1500 Lavendelpflanzen warten auf euch. Übrigens, der Duft von Lavendel soll sehr entspannend wirken.

_____________________________________________________

Konzert: „Joasihno“, 21.00, Feinkost Lampe, Hannover

Musikalischen Genuss gibt es heute Abend bei Feinkost Lampe. Joasihno kommen mit ihrer dritten Platte „Meshes“ ab 21.00 Uhr nach Linden. Zusätzlich bringen die Münchener noch ein paar Roboter mit... wie das klingt erfahrt ihr hier schon mal:

Wer mehr hören will - heute Abend könnt ihr für nur acht Euro live bei dem außergewöhnlichen Duo Joasihno dabei sein!

_____________________________________________________

Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.