Die Kulturtipps für den 13.11.2016 - Das ist los in der Region

Konzert: „Vivaldi - Die vier Jahreszeiten - chamber of lights“ in der Dreifaltigkeitskirche, um 17 Uhr



Heute gibt es in Hannover ein Konzert der etwas anderen Art. Chamber of lights heißt eine Gruppe von Künstlern, die die Kunst und die Musik neu interpretieren und weiterentwickeln. Diesmal haben sie sich an Vivaldi´s berühmte Vier Jahreszeiten versucht. Präsentiert wird das Konzert in der eindrucksvollen Atmosphäre der Dreifaltigkeitskirche in Hannover. Los geht’s ab 17 Uhr!

Familie: „Familiensonntag mit Fix und Foxi“ im Wilhelm Busch Museum, ab 11 Uhr

Wer kennt sie nicht? Die beiden Füchse Fix und Foxi. Zum Auftakt der Ausstellung zu Ehren der beiden kleinen Füchse, wurde ihnen jetzt auch noch ein ganzer Sonntag gewidmet. Mit vielen Speisen, Spielen und Attraktionen, verspricht der Familiensonntag im Wilhelm Busch Museum viel Spaß für Groß und Klein. Bis 18 Uhr hat das Wilhelm Busch Museum heute noch geöffnet – die letzte Führung ist allerdings schon um 16 Uhr. Also: Nichts wie hin da!



Konzert: „ Blues Garage“, Industriestr. 3 - 5, 30916 Isernhagen, ab 20 Uhr

Wer in entspannter Atmosphäre das Wochenende mit etwas

Musik ausklingen lassen möchte, ist in Isernhagen richtig aufgehoben! In der Blues Garage gibt es heute Abend ein live-Konzert von Amanda Rhéaume mit ihrer Band „ The great unknown“. Für Fans von nordamerikanischer Country-Folkmusik ein absolutes Muss!

Karten für die Kanadierin gibt es für Kurzentschlossene übrigens auch an der Abendkasse. Los geht’s ab 20 Uhr in der Blues Garage in Isernhagen!



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.