Auch heute öffnet der Weihnachtsmarkt in der Wunstorfer Altstadt wieder für euch die Tore. Er ist der längste Markt in der Region und seit Jahren einer der beliebtesten Treffpunkte in der Weihnachtszeit Dort erwarten euch bis 20 Uhr kulinarische Spezialitäten und weihnachtliche Artikel. Auch ein Kasperle-Theater für die Kleinen ist mit dabei. Wer also noch ein Geschenk für seine Liebsten braucht oder einfach einen netten Nachmittag mit Freunden und Familie verbringen will, wird auf dem Wunstorfer Weihnachtsmarkt bestimmt fündig.