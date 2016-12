Ein Veranstaltungstipp in eigener Sache: Kommt heute Abend in unser Citystudio zu „Refugees in Literature“. Zu Gast ist dann der Arzt und Autor Bahattin Okuyucu. Er ist vor 40 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und liest eigene Texte über das Tun oder Lassen. Außerdem wagen wir einen Blick zu den Schriftstellerinnen in der Türkei. Die Leselounge startet um 19:30 Uhr hier bei uns in der Hildesheimer Straße 29 nahe Schlägerstraße.