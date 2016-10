Die Kulturtipps für den 15.10.2016 - das ist los in der Region

Konzert: „Sternschnuppen Grooves“, 23.00 Uhr, Sternwarte, Hannover

Musikalisch gesehen hat die Crew um Trevor Rodriguez und Nico Teen-Flash vor allem wieder Sternchen aus den Galaxien des Hip Hop, House, Disco, Funk und 80ies auf dem Radar. Aber auch unbekannte Flugobjekte sind nicht auszuschließen. Den Start- und Landeplatz für den samstäglichen Takeoff stellt wie gewohnt die Area 51 in der Theaterstraße dar. Genauer gesagt geht’s in der Sternwarte rund.

Wer mehr von Trevor Rodriguez hören will, sollte heute Abend um 23:00 Uhr in der Sternwarte Hannover sein.



Exkursion: „Auf die Wilden Wölfe, fertig los“, Wisentgehe, Springe

Mit Wölfen zusammen leben wie Mogli aus dem Dschungelbuch ist wahrscheinlich eine sehr gefährliche Idee. Aber ein Wolf in seinem Lebensraum besuchen, das könnt ihr heute im Wisentgehe in Springe. Den ganzen Nachmittag bis zum Abend könnt ihr euch verschiedene Tierfütterungen oder Falken-Flugvorführungen anschauen. Am Eingang bekommt ihr dann auch noch Lose. Mit etwas Glück gewinnt ihr einen Platz für die Besichtigung des Wolfsgeheges am Abend. Letzter Einlass im Wisentgehege Springe ist um 18 Uhr.



Bauchredner Comedy: „Geistreiche Gags & schrille Chansons“, 20:00-21:30, Hinterbühne, Hannover

„Aus dem Bauch heraus“, das ist das Motto von Comedien Jan Matthies. Und das sieht auch sein sprechendes Stinktier so. Denn Matthies ist nicht nur Comedien, sondern auch Zauberkünstler und Bauchredner. Lasst euch mit verblüffenden Tricks in der Hinterbühne in Hannover verzaubern. Los geht’s um 20:00 Uhr.



Messe: „Hochzeitsmesse: Trau dich“, 15-16.10.2016, Messehalle 2, Hannover

Ja, ich will! Bereits zum fünften mal findet auf dem Messegelände Hannover die Hochzeitsmesse „Trau dich“ statt. Die ganze Woche über haben wir darüber ausführlich berichtet. Und heute ist es endlich soweit, der Tag, auf den wir uns schon so lange freuen, ist endlich da! Heute hat die zweitägige Hochzeitsmesse ihre Pforten geöffnet. Wer also noch Beratung für neue Trends bei Hochzeiten sucht, ist in Halle 2 genau richtig. Und wer noch nach einem geeigneten Urlaubsziel für die Flitterwochen sucht, kann bei einem Gewinnspiel gleich die ganze Reise gewinnen.

Also „Trau Dich“ in Halle 2! Heute und morgen bis 18 Uhr auf dem Messegelände in Hannover.



Konzert: „Spuren der Nacht“, 20:00 Uhr, MusikZentrum Hannover

Eine Premiere wird es heute Abend im MusikZentrum Hannover geben. Das Musikvideo zu Uwe Kolkmeyers Titelsong „Spuren der Nacht“ wird um 20:00 Uhr präsentiert. Für seinen Song wird Kolkmeyer vom Bohonga Spezial Ensemble begleitet. Auch auf einige Überraschungsgäste dürfen wir uns freuen.

Uwe Kolkmeyer, heute Abend um 20 Uhr im MusikZentrum.



