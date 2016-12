Last Christmas- den Song kennen vermutlich ganz schön viele, die einen lieben ihn, die anderen weniger. Aber kennt ihr auch Lars´ Christmas? So heißt das aktuelle Solo-Programm des Entertainers Lars Redlich,- er hat mittlerweile diverse Kleinkunstpreise abgeräumt. Lars´Christmas ist ein Best of aus Comedy, Musical und Kabarett. Bijan Azadian begleitet den Musik-Comedian am Klavier und zwar heute um 20 Uhr im Uhu-Theater an der Böhmerstraße in Hannovers Südstadt.