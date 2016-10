Die Kulturtipps für den 17.10.2016 - das ist los in der Region

Bühne: „Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute“, Partick Salmen, TAK – die Kabarett-Bühne, Hannover, 20 Uhr

Punktgenau beobachtet und satirisch überspitzte Alltäglichkeiten gibt es heute Abend im TAK. Da ist Patrick Salmen mit seinem Programm „Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute“ zu Gast. Allein auf youtube haben sich circa 2 Millionen Menschen seine Liebeserklärung an den Bart anschaut. Er stellt die Wahnwitze des Alltags staubtrocken auf den Punkt vor. Und auch heute Abend geht es mit kuriosen Themen wie der „Ästhetik der Farbe Beige“ oder der „Zukunft der deutschen Eierkocher“ weiter.

Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid heute Abend um 20 Uhr im TAK – der Kabarett-Bühne mit dabei.



Lesung: „Airleben & Airlesen, Bärbel Schäfer, Flughafen Hannover-Langenhagen, 19 Uhr

Die bekannte Moderatorin Bärbel Schäfer ist heute Abend bei uns in Hannover. Im Skylight am Airport Hannover-Langenhagen lässt sie uns an ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens teilhaben. In Anlehnung an ihr neues Buch erzählt sie von Schicksalsschlägen, Wut, Schmerz und Verzweiflung. Na dann.

Bärbel Schäfer, heute Abend ab 19 Uhr im Skylight am Fulghafen Hannover-Langenhagen.



Kino: „Mobiles Kino“, Sozialzentrum des Klinikums Region Hannover, Wunstorf, 18 – 20 Uhr

Heute Abend ist das Mobile Kino wieder in Wunstorf. Mittags lief schon ein Kinderfilm und heute Abend wird logischerweise ein Abendfilm gezeigt. Das mobile Kino ist eine Patientenveranstaltung, aber Interessierte sind herzlich Willkommen. Das Besdondere: Es ist eine Sneak Preview. Das heißt, ihr lasst euch überraschen, welcher Streifen kommt.

Los geht das Filmerlebnis. um 18 Uhr im Sozialzentrum Wunstorfs.



Und wenn auch ihr eine Veranstaltung habt, die ins Radio gehört, dann schreibt uns an info@leinehertz.de.