Die Kulturtipps für den 17.12.2016

Club 27 – Bei Chez Heinz, Beginn 21 Uhr

Heute Abend ist Popo wackeln angesagt. Und das für alle ab dem 27igsten Lebensjahr. Der Name ist Programm: Club 27“, präsentiert von uns, von radio leinehertz 106.5.

Ihr dürft es heute am 4. Adventssamstag richtig krachen lassen.

Ihr könnt es so richtig krachen lassen im Bei Chez Heinz ab 21Uhr.

Weihnachten auf dem Hof Beverey in Everloh. Von 11 – 18Uhr

Oh du fröhliche, oh du schöne, oh du besinnliche Weihachtszeit heißt es heute auf dem Hof Beverey in Everloh bis 18Uhr.

Noch sieben Tage bis Weihnachten und falls ihr noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen habt, dann schaut doch mal auf dem Kunsthandwerkmarkt auf dem Hof Beverey vorbei.

Das ist ein Weihnachtsmarkt der ganz besonderen Art.

Für die Erwachsenen gibt’s einen Antik- und Trödelstand.

Eure Lütten können Ponny reiten, auf Trommeln spielen oder selber kleine Geschenke basteln.

Um 15Uhr stimmt der Gehrdener Chor mit dem Namen „Stadt-Kantorei“in der Scheune auf die Vorweihnachtszeit ein.

Alle Frostbeulen unter euch können sich mit

warmen Getränken aufwärmen und Wein probieren.

Die ganze Feierei findet heute auf dem Hof Beverey in Everloh statt, bis 18.00 Uhr.

Lindener Winter-Wunder-Weihnachtsmarkt – Küchengartenplatz

Noch bis Morgen könnt ihr euch mit euren Kindern auf dem Linder Winter-Wunder-Weihnachtsmarkt verknügen.

Jan-Phillipe Lücke vom Verein Zukunftswerkstatt Ihmezentrum verrät uns mehr. In einer kleinen Weihnachtsbäckerei können die Kids süße Leckerein fürs Weihnachtsfest backen.

Es gibt ein Kinderkarusell oder einen Rundgang durchs Ihmezentrum. Also, Weihnachtsfreunde: Auf zum Lindener Winter-und Weihnachtsmarkt auf dem Küchengartenplatz.

Weihnachtssingen im Café Adam in Fuhrberg

Eure To-Do Liste bis Weihnachten ist noch ewig lang:

Geschenke shoppen, das Weihnachtsessen muss eingekauft werden und der Baum will auch geschmückt sein. Dann nehmt euch heute am vierten Adventssamstag eine kurze Auszeit und genießt rhytmische Sambaklänge des Chors „Encanto“ vorm warmen Lehmofen.

Ab 18Uhr läd das Café Adam in Fuhrberg zum gemütlichen Weihnachtssingen ein.

