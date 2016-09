Kino-Nostalgie und echte Musikperlen – das bekommt ihr heute Abend im Schlossgarten von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. Für die Veranstaltungsreihe Kultursommer hat sich das Schloss ein Leipziger Wanderkino in den Garten geholt. Gezeigt wird der Stummfilm „Der General“ aus dem Jahr 1926, den Tobias Rank am Klavier und Gunthard Stephan an der Violine musikalisch begleiten. Das Ganze beginnt um 21 Uhr im Garten des Schloss Landestrost!